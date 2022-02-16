«Мы уже поженились»: Наргиз рассказала о романе с молодым любовником

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Певица Наргиз Закирова рассказала об отношениях с молодым возлюбленным Антоном Ловягиным. Он младше артистки на 12 лет.

По словам Наргиз, такая разница в возрасте ее совсем не волнует.

— Возраст не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. Я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он — мое надежное плечо, опора и поддержка, — рассказала певица в беседе с КП.

Пара познакомилась на работе: молодой человек пришел устраиваться к звезде техником. С тех пор они неразлучны.

Звезда также ответила, планируют ли они жениться.

— Это все такие формальности... Тем более мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции в «Желтой Мельнице» у Славы Полунина... Это был замечательный эксперимент! — рассказала певица.

Для звезды это уже четвертый брак. От предыдущих избранников исполнительница воспитывает двух дочерей и сына.

До этого Наргиз Закирова рассказала, с кем и почему она готова судиться. Звезда отметила, что за последние семь лет ее пребывания в России с ней «воюют исключительно представители мужского пола», разглядев в ней «вселенскую опасность». Она также заключила, что «мужики» всех профессий пытаются вступить с ней в конфликт.

Певица заявила, что касательно каждой клеветы, порочащей ее честь, будет возбуждаться уголовное дело и «ни одно высказывание, не подкрепленное доказательствами, не будет оставлено без внимания».