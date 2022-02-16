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Почти 2,6 тысячи семей на севере столицы получили помощь при переезде по реновации

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Почти 2,6 тысячи семей на севере столицы получили помощь при переезде по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На севере столицы обратились за помощью при переезде по программе реновации жилья обратились 2596 семей. Об этом в среду, 16 февраля, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Услуги грузчиков и транспорт для переезда предоставляются абсолютно бесплатно. Их можно забронировать онлайн через суперсервис, специально созданный для удобства участников программы реновации. Только в Северном административном округе этими услугами воспользовались 2596 семей, — рассказал он.

Всего в округе по реновации должны переехать 109 тысяч жителей 514 домов. Власти уже подобрали 66 стартовых площадок. По словам Левкина, 23 новостройки уже ввели в эксплуатацию. Из них 21 уже передана под заселение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице находятся в стадии проектирования и строительства 364 дома по программе реновации жилья. При этом 184 дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Новым жильем обзавелись 70,2 тысячи человек из 425 домов, а 47,6 тысячи уже завершили переезд.

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