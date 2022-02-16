Американист оценил обращение Байдена к россиянам

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что россиянам не нужно бояться США и НАТО, носит пропагандистский характер. Такое мнение высказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

— Это чисто пропагандистское заявление, которое не имеет под собой никакой реальной почвы. Понятно, что США не хотят войны с Россией, но понятно и то, что они делают все, чтобы Россию ослабить и поставить ее в неудобное положение, чтобы сдерживать Россию и помешать ей расширять свое влияние, — отметил Рогулев в комментарии «Радио 1».

Эксперт также отметил, что Вашингтон использует нестабильную ситуацию на Украине, чтобы держать нашу страну в напряжении и создавать дополнительные трудности.

Он выразил уверенность в том, что США не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Если бы Штаты хотели изменить ситуацию, то они нашли бы возможность надавить на Киев и добиться выполнения Минских соглашений.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем обращении рассказал, что действия США не направлены против граждан Российской Федерации. Также он отметил, что действия США «не подразумевают дестабилизацию России».