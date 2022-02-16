Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американист оценил обращение Байдена к россиянам

Ирина Игнатенко

Политика
Американист оценил обращение Байдена к россиянам
Фото: Whitehouse

Заявление президента США Джо Байдена о том, что россиянам не нужно бояться США и НАТО, носит пропагандистский характер. Такое мнение высказал директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

— Это чисто пропагандистское заявление, которое не имеет под собой никакой реальной почвы. Понятно, что США не хотят войны с Россией, но понятно и то, что они делают все, чтобы Россию ослабить и поставить ее в неудобное положение, чтобы сдерживать Россию и помешать ей расширять свое влияние, — отметил Рогулев в комментарии «Радио 1».

Эксперт также отметил, что Вашингтон использует нестабильную ситуацию на Украине, чтобы держать нашу страну в напряжении и создавать дополнительные трудности.

Он выразил уверенность в том, что США не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Если бы Штаты хотели изменить ситуацию, то они нашли бы возможность надавить на Киев и добиться выполнения Минских соглашений.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем обращении рассказал, что действия США не направлены против граждан Российской Федерации. Также он отметил, что действия США «не подразумевают дестабилизацию России».

Читайте также:
Джо Байден Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Веками на передовой

Все мнения
О проекте