«Вы не враги нам»: Байден заявил, что США не намерены дестабилизировать ситуацию в РФ

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем обращении рассказал, что действия США не направлены против граждан Российской Федерации.

Также он отметил, что действия США «не подразумевают дестабилизацию России».

— Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории, — подчеркнул Байден.

Кроме этого, в своем обращении Байден заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая якобы будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.