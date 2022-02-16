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Сенатор Джабаров назвал главное условие для встречи Путина с Зеленским

Ирина Игнатенко

Политика
Сенатор Джабаров назвал главное условие для встречи Путина с Зеленским
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал, при каком условии президент России Владимир Путин может провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Джабаров напомнил, что президент России неоднократно говорил, что он готов провести переговоры по теме гарантий безопасности.

— Главное, чтобы это были конструктивные переговоры, а не разговоры ради разговоров. Неслучайно зачастили в Москву многие лидеры европейских и натовских стран, министры иностранных дел и обороны. Все потому, что ситуация настолько острая, что необходимо садиться за стол переговоров, — отметил Джабаров.

Джабаров отметил, что важным аспектом встречи президентов России и Украины должны стать двусторонние отношения между странами. В таком случае встреча лидеров двух стран состоится, отметил политолог, передает Nation News.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил шаги по урегулированию ситуации в Донбассе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Зеленский отметил, что Киев и Берлин разделяют общее видение мирного подхода к урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

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