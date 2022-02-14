Зеленский обсудил с Шольцем попытки урегулирования в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил шаги по урегулированию ситуации в Донбассе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера в понедельник, 14 февраля.

— Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры (советников лидеров стран «нормандского формата» — прим. «ВМ») и договориться о саммите лидеров № 4, — рассказал Зеленский.

Сторонам, уточнил он, удалось за короткое время провести два раунда переговоров политических советников «нормандской четверки». Киев и Берлин разделяют общее видение мирного подхода урегулирования на юго-востоке Украины, отметил Зеленский в ходе прямого эфира на странице офиса в Facebook.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог о безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша) не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.