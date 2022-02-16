Врач Суворцева рассказала о главной особенности штамма коронавируса «омикрон»

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Главный врач Городской клинической больницы № 20 Санкт-Петербурга Татьяна Суворцева рассказала о главных изменениях новой мутации вируса и дала советы, которые помогут избежать заражения.

По словам эксперта, главной отличительной особенностью «омикрона» стало его быстрое распространение и менее опасное воздействие на организм человека. При этом не стоит говорить о том, что все переносят болезнь без осложнений.

— От «омикрона» страдают верхние дыхательные пути, у пациентов наблюдаются тяжелые фарингиты. Мы также видим и осложнение — у людей, которые имели сопутствующие заболевания, часто возникают инфаркты миокарда. Это все говорит о том, что вирус очень сложный. Но летальность от вируса снизилась, — отметила она в комментарии Nation News.

Суворцева добавила, что необходимо позаботиться об укреплении иммунитета. Для этого нужно заниматься спортом и следить за сбалансированным питанием, режимом сна. Также нужно стараться избегать стрессовых ситуаций.

Ранее сообщалось, что рекордно высокая смертность от коронавирусной инфекции продолжает сохраняться в Петербурге уже третий день подряд. Накануне от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, передает ФАН.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, как «омикрон» сказывается на пациентах с сахарным диабетом.