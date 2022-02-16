Гериатр объяснила, почему коронавирус может привести к преждевременному старению

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Коронавирусная инфекция может запустить в организме воспалительные процессы, похожие на те, что возникают в преклонном возрасте. Об этом сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

— У пациентов с коронавирусной инфекцией они (маркеры старения — прим. «ВМ») действительно повышены. Это говорит о том, что COVID-19 запускает в организме воспалительные процессы, которые приводят к раннему старению. Но мы пока не знаем, что будет дальше. Возможно, после выздоровления эти процессы приостановятся, — уточнила она.

Ткачева отметила, что пандемия коронавируса ни в коем случае не приведет к старению и последующему вымиранию всего человечества.

Гериатр подчеркнула, что коронавирус также увеличивает риск развития болезни Альцгеймера: инфекция приводит к нарушению обмена тау-белка и негативно влияет на когнитивные функции. По словам врача, лучшее решение сейчас — поберечь свое здоровье и вакцинироваться, передает rg.ru.

До этого главный врач Городской клинической больницы № 20 Санкт-Петербурга Татьяна Суворцева рассказала о главных изменениях новой мутации вируса и дала советы, которые помогут избежать заражения.