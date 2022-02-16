«Грозное заболевание»: врач назвал опасное осложнение при запущенном насморке

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Последствием запущенного насморка является острый средний отит, который в свою очередь может привести к хроническому отиту. Об этом сообщил врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

По его словам, чаще всего с отитом сталкиваются дети, а также пациенты с аденоидитом и граждане, постоянно контактирующие с вирусами и бактериями.

— Хронический отит — довольно грозное заболевание, которое начинается чаще всего как нелеченый, либо недолеченный насморк, либо невылеченный острый средний отит. Проявляется он перфорацией барабанной перепонки, периодическими гнойными выделениями из среднего уха, снижением слуха. Хронический отит бывает и без перфорации барабанной перепонки, но вот повреждения структуры среднего уха встречаются всегда. Это могут быть повреждения слуховых косточек, полипы, холестеатомы. Все это приводит к нарушениям слуха, — объяснил врач.

Добрецов рассказал, что с хроническим отитом справиться поможет только операция, передает КП.

— Лечение хронического отита всегда оперативное. Безусловно, лучшая операция — та, которой удалось избежать. Но избежать получается не всегда, — пояснил врач.

Предпосылки, свидетельствующие об ухудшении слуха, можно распознать на начальном этапе этого процесса. О том, какие признаки говорят о назревающей проблеме и как потеря слуха связана с коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал отоларинголог Иван Лесков. Согласно мнению врача, один из главных признаков ухудшения слуха — человек не реагирует, если к нему обращаются со спины, пояснил врач. Этот признак наиболее прозрачен и очевиден.