«Не орите, я не глухой»: семь признаков, которые говорят об ухудшении слуха

Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Предпосылки, свидетельствующие об ухудшении слуха, можно распознать на начальном этапе этого процесса. О том, какие признаки говорят о назревающей проблеме и как потеря слуха связана с коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал отоларинголог Иван Лесков.

Первый показатель — человек не реагирует, если к нему обращаются со спины, пояснил врач. Этот признак наиболее прозрачен и очевиден.

Второе свидетельство снижения слуха — неспособность локализовать источник звука. Оно проявляется следующим образом: человек, с которым вы находитесь в одной квартире, слышит зов, но приходит на него в неверное место.

— Если вы с человеком находитесь в одном помещении и зовете его, он может пойти на зов не в ту комнату, где вы сейчас, а в другую. Это один из признаков односторонней потери слуха. У человека два уха для того, чтобы уметь не только слышать, но и локализовать источник звука, — пояснил Лесков.

Следующие два признака также лежат на поверхности, добавил врач. Это изменение разборчивости речи, частое переспрашивание и стремление увеличить уровень громкости звука в наушниках, радиоприемнике, телевизоре.

Пятое свойство может показаться парадоксальным: человек, теряющий слух, лучше разбирает речь собеседника в шумном помещении.

— Еще один показатель: человек, с которым вы общаетесь, будет лучше вас слышать речь в шуме. Например, в помещении вы с ним разговариваете, и он вас все время переспрашивает, а в метро вдруг начинает понимать каждое ваше слово. Это симптом таких заболеваний, как отосклероз или адгезивный отит. Это снижение подвижности слуховых косточек. Низкочастотные шумы эту систему начинают расшатывать, в результате чего человек слышит лучше, — поделился отоларинголог.

Шестой показатель — жалобы на постоянный звон в ушах, добавил собеседник «ВМ». Такое ощущение связано со снижением проводимости слухового нерва. Звон возникает по принципу фантомных болей, пояснил он.

Последняя деталь, на которую стоит обратить внимание, по мнению эксперта, заключается в следующем:

— Вы разговариваете с человеком, который вас постоянно переспрашивает, и постепенно повышаете громкость. И в какой-то момент он говорит вам: «Не орите, я не глухой». Эта фраза — признак наступающей глухоты, поражения слухового нерва, феномен ускоренного нарастания громкости. Он срабатывает при частичном поражении слухового нерва, когда импульс определенной силы все же начинает проходить, — сообщил Лесков.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что штамм коронавируса «омикрон» способен поражать слуховой нерв. В таком случае человек может начать испытывать проблемы со слухом, пояснил он.

Отоларинголог Иван Лесков также высказал свое мнение по поводу влияние коронавируса на ухудшение слуха:

— Если в такой ситуации и возникают поражения слухового нерва, то они вызваны не самим вирусом. Не доказано, что коронавирусная инфекция вызывает поражение нейронов. Был зафиксирован случай возникновения менингита, вызванного коронавирусом, но здесь речь идет о поражении оболочек мозга, а не нейронов. При «омикроне» снижение слуха может вызвать перекрытие евстахиевых труб, но это все не сенсоневральная потеря слуха, а кондуктивная — за счет проблем со средним ухом, — сообщил эксперт.