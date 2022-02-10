Отоларинголог заявил, что из-за «омикрона» может начаться эра глухих

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Если штамм коронавируса «омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Если коронавирусная инфекция, «омикрон», поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки — прим. «ВМ»), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться, — пояснил он.

По словам врача, чтобы «омикрон» не смог мутировать до таких способностей, нужно как можно быстрее избавить организм от него.

— Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы «омикрон» как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва, — сообщил Зайцев в беседе с порталом Ura.ru.

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Врач Зайцев предупредил об опасных последствиях насморка при «омикроне». Он отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка. Многие относятся к этому недомоганию несерьезно. Между тем при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, потому что для него дыхание через нос имеет первостепенное значение.