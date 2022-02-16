«Лечим людей ядами»: кардиолог назвал страшные последствия самолечения

Обнаружить свойства, схожие с аспирином, можно не только в медицинских препаратах / Фото: pixabay.com

В российских аптеках очень много медикаментозных средств, которые любой человек может приобрести без визита к врачу для консультации. Однако самостоятельный прием некоторых препаратов может быть опасным, провоцируя внутреннее кровотечение и обострение хронических болезней. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.

По его словам, прием любых лекарственных средств без предварительной консультации с врачом может быть опасным для здоровья:

— Понимаете, любая таблетка — это, по сути, яд. И мы лечим людей ядами, просто подбираем необходимую дозировку, добиваясь нужного терапевтического эффекта и минимизируя возможные побочные эффекты.

По словам собеседника «ВМ», часто пациенты практикуют самолечение, причиняя тем самым вред здоровью:

— Например, доступный всем нестероидный препарат для сердца, который является производным аспирина, на первый взгляд кажется абсолютно безвредным средством. Но это не так. Если человек превысит дозировку, препарат понизит агрегацию тромбоцитов в крови, что приведет к профузному кровотечению. Особенно если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. При обильном употреблении средства кровь теряет свойство сворачиваться, что тоже может привести к тяжелым последствиям.

Еще один препарат, который граждане при сердечных проблемах назначают сами себе без помощи врача — лекарство с действующим веществом раствор левоментола Но и он может вызвать неблагоприятные побочные эффекты. Как отметил врач, при многократном приеме он вызывает серьезные аллергические реакции, особенно если у человека есть непереносимость имеющихся в препарате элементов. Но большого вреда он не способен вызвать, как это бывает при приеме других седативных лекарственных средств, отметил специалист.

— Но ужаснее всего, что кто-то без ведома врача пытается принимать препараты кардиологической группы, сочетая их с другими средствами. Это очень опасно, ведь такие эксперименты могут провоцировать острые поражения внутренних органов, а в отдельных случаях приводить даже к летальным исходом, если дозы были превышены. Кроме того, взаимодействие кардиологических средств с другими провоцирует развитие дилатационной кардиомиопатии, то есть растяжению полостей сердца, заболеванию вен и артерий и, как следствие, развитие варикозов и тромбозов.

В категорию самых популярных препаратов, которые, как считают многие, не требуется медицинская консультация для приема входят, по словам врача, еще и обезболивающие средства:

— Ибупрофен, диклофенак и другие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств часто используют для лечения болей в суставах и избавления головной боли. Такие средства самостоятельно можно принимать не более двух дней. Если нет эффекта, то дозировку не нужно увеличивать, лучше обратиться к лечащему врачу.

Самыми распространенными негативными последствиями приема обезболивающих препаратов, уточнил специалист, являются эрозийно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта:

— Человек выпил пару таблеток— не помогло, он увеличил дозу, эффекта положительного не добился, а новую проблему получил в виде язвы и внутреннего кровотечения.

Эксперт призвал в обязательном порядке перед приемом любых препаратов предварительно проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.