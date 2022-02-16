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Терапевт назвал первые симптомы деменции

Анна Михалюк

Общество
Терапевт назвал первые симптомы деменции
Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какие признаки указывают на начальную стадию деменции.

— Один из первых симптомов — ухудшение памяти. Симптом должен быть стойким и наблюдаться от трех месяцев. Люди часто помнят, что было с ними в молодости, но что было сегодня или вчера — вспомнить не могут, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Кроме этого, у пожилого человека могут возникать трудности с подбором слов в разговоре, может ухудшиться орфография. Также к ранним симптомам относятся трудности с концентрацией внимания, утомляемость, пренебрежение личной гигиеной, неряшливость, ухудшение бытовых и профессиональных навыков.

— Со стороны настроения деменция на ранних стадиях может проявляться тревожностью, раздражительностью, агрессивностью, неуместными шутками, внезапной распущенностью, потерей интереса к хобби. Также у человека может возникать потеря ориентации в пространстве, — отметил доктор.

Для определения наличия заболевания можно провести простейшие тесты, которые есть в интернете. Например, назвать страны, которые начинаются на букву Б.

— Если вы заметили какие-то симптомы или трудности с прохождением теста, то нужно обратиться к неврологу или к психиатру. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем раньше начнется лечение, — отметил доктор.

Британский сомнолог Нарван Амини рассказал о способе, который поможет снизить риски развития болезни Альцгеймера.

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