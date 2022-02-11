Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера с помощью сна

Фото: Unsplash

Британский сомнолог Нарван Амини рассказал, что сон на боку может положительно повлиять на когнитивные связи мозга и сократить риск развития болезни Альцгеймера. Данное явление он объяснил тем, что такое положение помогает мозгу быстрее удалить интерстициальные отходы.

Также специалист подчеркнул, что значительную роль в профилактике болезни Альцгеймера играет и количество сна. Как считают ученые, оптимальное время для сна составляет от семи до восьми часов.

— Такое очищение способствует потенциальному снижению риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, — передает газета Daily Express слова Амини.

6 февраля невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина рассказала о признаках развития болезни Альцгеймера у молодых людей.

До этого международная группа ученых, среди которых сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, спрогнозировали, что к 2050 году каждый четвертый человек на Земле старше 80 лет будет страдать от деменции.

Так, например, в России ожидается рост числа заболевших на 107 процентов. Это чуть больше ожидаемого прогноза других стран Восточной Европы со средним показателем 92 процента.