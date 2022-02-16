Малышева объяснила, почему нельзя прикасаться к лицу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прикосновение грязных рук к лицу может привести к заражению человека большим количеством инфекций. Об этом в эфире телепрограммы «Жить здорово!» сообщила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

— Дело в том, что именно таким образом (через соприкосновение рук и лица — прим. «ВМ») передаются самые разные заболевания. Первое — вирусные инфекции, второе — кишечные инфекции <...> и инфекции, которые поражают глаза, — уточнила она.

Врач-невролог Дмитрий Шубин добавил, что человек таким путем может «подцепить» ОРВИ, врач-педиатр Андрей Продеус заявил, что через подобные прикосновения пациент может заболеть конъюнктивитом и заразиться ОРЗ, а кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман напомнил о том, что такие действия приведут к рвоте, говорится в передаче.

В Москве более 180 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ посетили дежурных врачей по записи. Медики всегда готовы ответить на вопросы москвичей. А о том, как симптомы вирусного заболевания могут влиять на состояние кожи, «Вечерней Москвы» рассказал врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Сергей Симановский.