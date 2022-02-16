Дизайн открыток к 23 Февраля выберут на портале «Активный гражданин»

Фото: freepik.com

В столице продолжается голосование за дизайн будущих открыток ко Дню защитника отечества. Его выбирают пользователи портала «Активный гражданин» из присланных работ на Всероссийский конкурс детских рисунков «Защитники Отечества», организованный Музеем Победы и движением «Юнармия».

Всего на конкурс прислали 10 тысяч работ. Жюри отобрало 15 рисунков из Московского региона. Лучшие из них выберут пользователи портала.

Всего за неделю проголосовали более 110 тысяч человек. Победителей выбирают в трех возрастных категориях. Так, в категории от 7 до 10 лет пока на первой позиции находится москвич Александр Боронь. Его рисунок «Победитель» имеет 30 процентов всех голосов (32 тысячи).

Александр Боронь, рисунок «Победитель»

В категории от 11 до 14 лет лучшая работа пока что у Варвары Кулевой из подмосковного Домодедова. Она нарисовала картину «Цветущий май. Возвращение домой», за которую отдали голоса 62 процента пользователей (более 65 тысяч).

Варвара Кулёва «Цветущий май. Возвращение домой"

Лучшим рисунком в категории от 15 до 17 лет стала работа Алины Свиридовой. «Фронтовая дорога» набрала 44 процента голосов (более 48 тысяч).

Алина Свиридова «Фронтовая дорога»

Всем участникам достанутся памятные дипломы и благодарности от организаторов, а победителям — коллекционные открытки, созданные по итогам конкурса.

Работы всех конкурсантов стали частью онлайн-выставки Музея Победы. Любой желающий может отправить понравившуюся открытку 23 февраля, предварительно заполнив нужную форму.

В начале февраля было завершено подведение итогов конкурса на лучшее оформление предприятий в сфере торговли и услуг. В роли жюри выступали москвичи — пользователи портала «Активный гражданин».