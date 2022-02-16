Специалисты начали монтировать крепления для кабин на колесе обозрения «Солнце Москвы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ начали монтировать крепления для кабин. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».

— Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое строится рядом с Южным входом ВДНХ, готовится к монтажу кабинок. Для их крепления на внешнем ободе аттракциона появились первые спицы-кронштейны с точкой соединения под каждую кабину. Шесть таких элементов, весом около 1,8 тысячи килограммов каждая, уже установлены на аттракционе. Всего их будет 30 — по числу капсул, — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Дальше специалисты будут подвешивать кабины. Инженер по механизмам колеса обозрения Глеб Пауль рассказал, что кабины будут свободно вращаться в одном направлении, пока колесо делает полный круг. В другом направлении оно двигаться не способно. Он отметил, что монтаж кабин — это сложный процесс, который требует серьезных навыков и точного оборудования.

В конце января специалисты завершили работы по монтажу наружного обода колеса обозрения «Солнце Москвы». Общий вес обода превышает 850 тонн, а внутреннее колесо весит около 470 тонн. Еще примерно 30 тонн весят временные поддержки, которые придают конструкции дополнительную жесткость и будут демонтированы во время процесса натяжения, уточнили в проекте.