Двукратный призер Олимпиады Драчев поздравил биатлонисток с командным серебром

Фото: twitter.com/russianbiathlon

Двукратный призер Олимпийских игр, биатлонист Владимир Драчев поздравил женскую российскую сборную по биатлону с серебряными медалаями. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.

— Я поздравляю всю команду и тренера Михаила Шашилова, которому в этом сезоне, наверное, досталось больше всех шишек и негатива за очень слабое выступление российской сборной во всем сезоне. Серебряная медаль — это такое прекрасное утешение. Я думаю, медаль — это вознаграждение тренерам и спортсменам за работу, — отметил он в комментарии ФАН.

Он отметил, что биатлонисткам удалось показать достойное выступление, хотя у них были непростые соперницы. Драчев добавил, что «женская сборная по биатлону привезла медали и радостную, счастливую минутку».

Драчев добавил, что смотрит практически все соревнования. Он не скрывает, что ему хотелось бы наблюдать выступления на уровень выше, так как большое количество возможностей завоевать медали было упущено.

Женская эстафета по биатлону в рамках Олимпиады прошла 15 февраля. Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1:05:44,6 секунды.