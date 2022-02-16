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Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде
Фото: ВКонтакте / Сборная России по биатлону

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

Честь национальной команды на соревновании отстаивали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1:05:44,6 секунды.

Российские спортсменки отстали от шведок на 24,7 секунды.

На третьей строчке турнирной таблицы расположилась сборная Германии. Их отставание составило 34,6 секунды.

Недавно российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты и 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным. Россия не завоевывала наград в эстафете с 2006 года.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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