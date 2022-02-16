Губернатор Калужской области Шапша прокомментировал ситуацию с мигрантами в регионе

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал ситуацию с мигрантами в регионе и объяснил, чем вызваны решения властей области ужесточить условия въезда иностранных граждан.

Он отметил, что Калужская область прекращает действие программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа.

Больным вопросом Шапша назвал рост числа мигрантов, проживающих в России, но не разделяющих российскую культуру.

— Не рост количества мигрантов, которые приезжают, которые работают на наших предприятиях, а рост количества людей, которые не хотят становиться россиянами, — отметил он в комментарии RT.

Владислав Шапша сообщил, что вся документация от иностранных граждан, которые по факту не знают русского, но предоставляют липовые сертификаты, будет направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проведения проверки.

До этого стало известно, что иностранцам запретят работать в пассажирских перевозках и общепите в Калужской области. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.