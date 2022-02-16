В Домодедово благоустроят парк «Взлет» почти за полмиллиона рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил тендер на выполнение работ по благоустройству территории парка «Взлет». Зона отдыха расположена в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово.

На проведение работ по благоустройству выделят около полумиллиона рублей. На эти средства подрядчик сделает в парке новые тротуары, велодорожки и велопарковки. Также в парке появится площадка для занятий воркаутом и детские игровые комплексы, веревочный парк. Планируется обустроить зону для выгула собак. Неподалеку от пруда появятся площадки для барбекю.

Также планируют благоустроить площадь Гагарина у дома культуры «Авиатор». Здесь установят качели и карусели, также будут выделены места для автомобильной стоянки.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 3 марта. Контракт с подрядчиком по итогам конкурса будет заключен до конца следующего года, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что зону для спорта и отдыха создадут в Соловьином проезде на юго-западе столицы.