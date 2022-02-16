Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Домодедово благоустроят парк «Взлет» почти за полмиллиона рублей

Ирина Игнатенко

Общество
В Домодедово благоустроят парк «Взлет» почти за полмиллиона рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил тендер на выполнение работ по благоустройству территории парка «Взлет». Зона отдыха расположена в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово.

На проведение работ по благоустройству выделят около полумиллиона рублей. На эти средства подрядчик сделает в парке новые тротуары, велодорожки и велопарковки. Также в парке появится площадка для занятий воркаутом и детские игровые комплексы, веревочный парк. Планируется обустроить зону для выгула собак. Неподалеку от пруда появятся площадки для барбекю.

Также планируют благоустроить площадь Гагарина у дома культуры «Авиатор». Здесь установят качели и карусели, также будут выделены места для автомобильной стоянки.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 3 марта. Контракт с подрядчиком по итогам конкурса будет заключен до конца следующего года, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее стало известно, что зону для спорта и отдыха создадут в Соловьином проезде на юго-западе столицы.

Читайте также:
Подмосковье Благоустройство Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Веками на передовой

Все мнения
О проекте