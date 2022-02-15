Зону для спорта и отдыха создадут в Соловьином проезде на юго-западе столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Соловьиный проезд Карта всех событий

Зону для отдыха, прогулок и занятий спортом создадут в ходе работ по сохранению и восстановлению Битцевского леса в Соловьином проезде. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Зона отдыха «Тихий двор в лесу» станет местом притяжения для желающих отдохнуть в Ясеневе.

— Знаковым элементом территории станет уже имеющийся природный луг — вокруг него создадут экотропу с деревянным настилом, в состав которой интегрируют небольшие смотровые площадки с лавочками для отдыха и созерцания живописного ландшафта, — уточнил Мельников.

Данный проект одобрило 79 процентов жителей района в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Рекреационный центр войдет в буферную зону между Битцевским лесом и жилыми домами, что позволит сохранить уникальную экосистему леса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что рабочие в 2022 году в природно-историческом парке «Битцевский лес» заметят 25 пришедших в негодность мостовых переходов современными эконастилами. Их установка упростит и сократит путь посетителей Битцевского леса.