Ученые заявили, что развитие атомной энергетики позволит снизить выбросы парниковых газов

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Американские ученые считают, что новые проекты передовых атомных электростанций, позволят ядерной энергетике быть менее дорогой и более экологичной, чем в настоящее время.

Сообщается, что солнечные батареи и ветровые электростанции предоставляют возможность сократить выбросы парниковых газов только на 80-85 процентов. Справиться с остальными 15-20 процентами можно будет только при массовом применении атомной энергетики.

— Возобновляемые источники энергии помогут человечеству резко сократить выбросы СО2, но не полностью обнулить их. Наши расчеты показывают, что при строгом контроле над объемами вырабатываемых парниковых газов атомная энергетика станет самым надежным и дешевым источником электричества для большинства стран мира, — рассказал один из авторов исследования.

Авторы исследования отмечают, что потенциальный вклад атомной энергетики в борьбу с глобальным потеплением экологи и климатологи сильно недооценивают, сообщает издание argumenti.ru.

Эксперт рассказал, откажется ли Россия от нефти ради солнечной энергетики.