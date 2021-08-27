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Технология мечты: откажется ли Россия от нефти ради солнечной энергетики

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
Технология мечты: откажется ли Россия от нефти ради солнечной энергетики
Фото: Pexels

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco стала акционером строительства солнечной электростанции мощностью до 1,5 ГВт в Судаире. Предполагается, что Sudair Solar станет одной из крупнейших в мире солнечных фотоэлектрических электростанций. Она сможет обеспечить энергией 185 тысяч домов и позволит уменьшить выбросы в атмосферу на 2,9 миллиона тонн ежегодно. Сможет ли солнечная энергия в недалеком будущем заменить другие виды энергетики? И какие перспективы у солнечной энергии в России? Об этом эксперты рассказали «Вечерней Москве».

Эффективны не всегда

Солнечная энергия — хороший вариант для некоторых регионов, однако при недостатке солнечного света эти технологии становятся неэффективными, уверен инженер-светотехник, разработчик российского светотехнического оборудования Григорий Найденков.

— В центральной и северной России слишком мало солнечных дней. Батареи просто не работают в зимний период, при отрицательных температурах они либо слишком быстро разряжаются, либо обогрев батарей делает такой вид энергетики очень дорогим, — рассказывает эксперт.

По словам специалиста, солнечная энергия иногда используется для освещения пешеходных переходов и автобусных остановок. Однако в условиях холодных зим такой подход не самый эффективный, уверен Найденков.

— Я однажды видел, как на солнечной батарее возле пешеходного перехода лежал слой снега. В этом случае светофор работать не будет, если солнечные батареи ничем не продублированы, — пояснил собеседник «ВМ».

В регионах с холодными зимами солнечные батареи должны работать вместе с ветровыми установками или другими источниками энергии, отмечает эксперт.

По словам Найденкова, еще один минус солнечной энергии — долгая окупаемость.

— В интернете опубликовано много статей про солнечные батареи, — рассказывает инженер. — Люди делятся своим опытом использования солнечной энергии, к примеру, на дачах. Многие отмечают, что такие устройства могут окупаться десятилетиями.

Глобальные проекты

Однако в некоторых случаях солнце способно в больших объемах заменить другие источники энергии, отмечает Найденков. Такие проекты уже реализуются в РФ, как правило, на юге европейской и сибирской частей страны. Например, одна из крупнейших в мире солнечных электростанций «Перово» находится в Крыму.

Технология мечты: откажется ли Россия от нефти ради солнечной энергетикиФото: Pexels

Израиль — удачный пример страны, активно применяющей солнечную энергию, считает эксперт.

— В Израиле многие дома в буквальном смысле «облеплены» солнечными батареями. Израильтяне эту энергию активно используют, и там она реально эффективна, так как нет снега и отрицательных температур, а солнечных дней в году существенно больше, чем у нас, — считает специалист.

С мнением Найденкова согласен доктор технических наук Владимир Клименко. Специалист подтверждает, что солнечная энергия эффективна не везде.

— Существуют очень подробные атласы доступности солнечной и ветровой энергии, а также других видов возобновляемых источников. В том числе для России и бывшего СССР. Благодаря таким атласам можно легко установить, где выгодно и оправданно использование возобновляемых источников, — рассказывает эксперт.

В качестве примера экономически выгодного расположения крупных солнечных электростанций Клименко приводит пустыни Аравийского полуострова и пустыню Сахара.

Что будет дальше

Найденков резюмирует: в России сильны традиционные способы добычи ресурсов, такие как гидроэнергетика, тепловая и атомная энергетика. Эти варианты достаточно выгодны для экономики и на данный момент эффективнее солнечной энергии, но альтернативные способы добычи энергии будут постепенно развиваться и заменять традиционные, считает собеседник «ВМ».

Футуролог Александр Кононов предполагает, что человечество в итоге отдаст предпочтение термоядерной энергии, при этом соглашается: солнечная энергетика также будет востребована.

— Мы в конечном счете освоим термоядерную энергию, которая будет на первом месте по распространенности, — прогнозирует эксперт. — Однако роль солнечной энергетики будет возрастать.

Кононов отмечает, что в недалеком будущем могут появиться гаджеты, способные заряжаться от солнечной энергии. Автономность электронных устройств растет с каждым днем, и уже скоро зависимость от привычных видов зарядки будет преодолена, считает специалист.

Клименко обращает внимание, что независимые устройства на солнечных батареях уже существуют.

— Я много лет пользуюсь научными калькуляторами, которые питаются от солнечных элементов. Однако их эффективность пока невелика, и это может быть препятствием для широкого распространения подобных устройств. Хотя за последние 30 лет мощность таких батарей значительно выросла, однако возможности для роста по-прежнему есть, — рассказывает ученый.

Однако ни солнечная, ни термоядерная энергия, по мнению Кононова, не будут единственными источниками энергии для человечества.

— Есть такое правило: не кладите все яйца в одну корзину. Разнообразие будет обеспечивать безопасность. Вполне возможно, что сохранится гидроэнергетика, потому что такой способ добычи энергии экономичен и не наносит большого ущерба, — считает Кононов.

Футуролог прогнозирует, что через сто лет человечество откажется от углеродной энергии. К этому времени могут появиться новые виды энергетики, считает специалист.

Клименко полагает, что возобновляемые источники получат все большую популярность и в конечном счете будут наиболее востребованным способом добычи электричества.

— У солнечной энергетики есть большие перспективы. Технические характеристики ветровых и солнечных электростанций уже превышают возможности атомных электростанций, и их мощность только растет, — рассказывает эксперт.

В начале следующего десятилетия возобновляемые источники энергии станут главным средством получения энергии, прогнозирует собеседник «ВМ».

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