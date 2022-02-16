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ЦБ и Минфин представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений

Иван Юминов

Экономика
ЦБ и Минфин представят проект реформы добровольных пенсионных накоплений
Фото: Вечерняя Москва

Минфин и ЦБ работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в среду, 16 февраля.

— Тема была обсуждена на форуме ВТБ, президент тогда поддержал эти идеи. Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция, — рассказал глава ведомства.

Нормативные правовые решения, как ожидается, представят в 2022 году, приводит слова Силуанова РИА Новости.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.

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