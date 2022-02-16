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Полицейские ликвидировали наркопритон в Химках

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские ликвидировали наркопритон в Химках
Фото: moscow-live

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России выявили и ликвидировали наркопритон в квартире одного из жилых домов на Юбилейном проспекте в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Хозяйкой оказалась безработная 21-летняя местная жительница. Девушка систематически предоставляла свое жилище в пользование наркоманам.

Петрова добавила, что во время посещения квартиры правоохранители обнаружили троих граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Они были доставлены в отдел полиции.

Также полицейские нашли использованные одноразовые шприцы и стеклянные флаконы, колбы, трубки для курения и свертки с порошкообразным веществом. Как показала дальнейшая экспертиза, — метилэфедроном.

В отношении хозяйки квартиры возбудили уголовные дела по статьям 232 и 228 УК РФ (содержание притонов; незаконное хранение наркотиков). Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце декабря полицейские задержали ранее судимого 34-летнего мужчину, который также предоставлял свою квартиру друзьям для совместного употребления наркотиков.

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