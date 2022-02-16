Актер Сухоруков рассказал, почему его уволили из театра Моссовета

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российского актера Виктора Сухорукова уволили из Театра Моссовета за любовь к алкоголю. Об этом сообщил сам артист.

Сухоруков отдал театру 12 лет своей жизни. Он признался, что не всегда ладил с начальством — его даже уволили из театра. Однако жаловаться актеру не на что — о Моссовете он вспоминает с радостью.

— Я все равно счастливый человек. У меня нет права ни жаловаться, ни ворчать, ни бунтовать. Я свое прожил. А меня ведь и выгоняли! В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет, — откровенничал артист в беседе с dni.ru.

Сейчас Сухоруков — приглашенный актер в театр Вахтангова, там его ценят и уважают. Востребован артист и в кино — недавно он сыграл в фильме «Чемпион мира», который вышел в прокат 30 декабря.

31 января Сухоруков рассказал о первом в его жизни поцелуе на камеру. Этот опыт 70-летний актер приобрел недавно: на съемках сериала «Цыпленок жареный». Партнером артиста по сцене с поцелуем была его коллега Ирина Пегова.