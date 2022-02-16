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В Совбезе заявили о намерениях США оспорить права России в Арктике

Иван Юминов

В мире
В Совбезе заявили о намерениях США оспорить права России в Арктике
Фото: Минобороны РФ

США пытаются оспорить права России в Арктике, расширяя военное присутствие. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Михаил Попов в среду, 16 февраля.

— В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС, — рассказал чиновник.

Вашингтон, по его данным, намерен расширить присутствие в регионе с помощью развертывания эсминцев с управляемым ракетным оружием в Баренцевом море. Среди других мер США Попов назвал строительство трех новых тяжелых ледоколов, а также создание новых пунктов базирования ВМС, отмечает «РГ».

2 февраля в Минобороны России сообщили, что два самолета Ту-95 из состава воздушно-космических сил страны пролетели над нейтральными водами Арктики и северо-восточной Атлантики. Уточняется, что на некоторых участках российские самолеты сопровождали истребители из состава вооруженных сил Великобритании.

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