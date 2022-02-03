Два самолета ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Атлантики

Фото: Минобороны РФ

Два самолета Ту-95 из состава воздушно-космических сил России пролетели над нейтральными водами Арктики и северо-восточной Атлантики. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Уточняется, что на некоторых участках российские самолеты сопровождали истребители из состава сил Великобритании.

Накануне в Свердловской области состоялся первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал». Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье, 30 января.

Воздушное судно взлетело с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет на высоте 500 метров длился порядка 25 минут. Самолетом управлял летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.

До этого сообщалось, что новый российский ударный беспилотник «Сириус» выполнит первый полет в мае. Об этом заявил глава компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков в четверг, 27 января. Летные испытания, как уточнил он, закончат в конце года. Новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе, добавил Богатиков.