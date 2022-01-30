Первый полет российского многоцелевого самолета «Байкал» состоялся под Екатеринбургом

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Первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал» состоялся в Свердловской области. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье, 30 января.

Воздушное судно взлетело с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет на высоте 500 метров длился порядка 25 минут. Самолетом управлял летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев.

— Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет, — цитирует министра РИА Новости.

Проект судна создавался с 2019 года. Разработка позволит в будущем заменить устаревшие легкие самолеты Ан-2. Серийный выпуск «Байкалов» назначен на 2024 год, производство предполагается разместить в Комсомольске-на-Амуре.

25 декабря в «Ростехе» сообщили, что новый российский самолет МС-21-300 с крылом из отечественных композитов осуществил свой первый полет. Уточняется, что борт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Внедренная для производства крыла МС-21 технология позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, а также обеспечить возможность формования крупных деталей, подчеркнули в госкорпорации. Мантуров уточнил, что в общей сложности на создание российских материалов для композитного крыла самолета Минпромторг выделил 4,4 миллиарда рублей.