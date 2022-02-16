Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова зафиксировала снижение темпов распространения COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова зафиксировала снижение темпов распространения COVID-19 в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Снижение темпов распространения коронавируса наблюдается в России вторую неделю подряд. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 16 февраля.

— На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект Российской Федерации — город Москва, то на прошедшей неделе это уже десять субъектов, — рассказала главный санитарный врач.

При этом 72,5 процента случаев приходится на штамм «омикрон», уточнила она. Максимальные темпы заболеваемости, по ее данным, фиксируют среди людей старше 65 лет.

На внебольничные пневмонии COVID-этиологии приходится не больше трех процентов случаев, добавила глава ведомства. Данный факт связан с высоким охватом тестирования, приводит слова Поповой ТАСС.

1/2
2/2

10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что, если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

Читайте также:
Анна Попова Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте