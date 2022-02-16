СК возбудил дело после обнаружения массовых захоронений в Донбассе

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— Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями, — говорится в сообщении.

Так, недалеко от Луганска в 2021 году обнаружили пять стихийных массовых захоронений. Из них вскоре эксгумировали останки как минимум 295 гражданских.

По факту инцидента возбуждено дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Ведомство продолжит принимать меры для реализации принципа неотвратимости наказания для ответственных за совершение преступлений в Донбассе, отмечается на сайте СК.

15 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что военнослужащий ЛНР погиб при снайперском обстреле со стороны армии Украины. Инцидент произошел, когда ВСУ с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское.