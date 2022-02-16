Городские службы подготовились к ухудшению погоды в Москве

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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, — заявил он.

По слова Бирюкова, бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Отмечается, что под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства

В Москве приняты необходимые меры по защите от порывов ветра домов, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов. Бригады ГУП «Мосводосток» заранее проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки и ливнестоки.

— Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Московских водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

До этого в ГУ МЧС по Москве предупредили об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду и осадках в виде дождя и мокрого снега, ожидаемых в четверг, 17 февраля.