МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с дождем и ветром

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 17 февраля в Москве. Об этом в среду, 16 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 09:00 17 февраля до 02:00 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС также рекомендовали автомобилистам избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. В ведомстве также посоветовали парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Синоптики сообщили, что термометры в столице на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля градусов. Характерная для начала апреля погода придет в Москву 18 февраля. Ожидается потепление до плюс пяти градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.