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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Период предупреждения — с 09:00 17 февраля до 00:00 18 февраля, — говорится на сайте учреждения.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу в столице ожидается нулевая температура, в воскресенье показания термометров будут варьироваться от минус трех до плюс двух градусов. По ее словам, причиной потепления является возросшее атмосферное давление. Температура в выходные превысит климатическую норму на семь градусов.

Кроме того, синоптики сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля градусов. Характерная для начала апреля погода придет в столицу 18 февраля. Ожидается потепление до плюс пяти градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.

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