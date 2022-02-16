«Меня охватил такой ужас»: Дарья Донцова рассказала о проблемах со здоровьем

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Писательница Дарья Донцова, победившая после четырех сложнейших операций и курса химиотерапии онкологию, рассказала о новых проблемах со здоровьем.

— Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас, — призналась она.

Что именно случилось с ней, Донцова не рассказала. Отказавшись раскрыть подробности, писательница ограничилась фразой «Мы будем лечиться». Однако она сама же приободрила берущую у нее интервью Леру Кудрявцеву, увидев у той на глазах слезы.

— Лерочка, все хорошо, мы живы, — сказала ей писательница

В любых трудностях Донцову поддерживает ее семья. Родственники со стойкостью переносят любые известия о здоровье популярной писательницы.

— У нас не принято дома впадать в истерику. Этот итальянский дворик немножко не наш стиль, — рассказала она в эфире телеканала НТВ.

Писательница всегда с мужеством относится к теме онкологии и своего здоровья. В декабре она рассказала, как однажды разделась перед полным залом зрителей. Ее обвинили в том, что она пиарится на теме онкологии. Тогда Донцова попросила выключить камеры и сняла с себя рубашку и белье, показав следы от операций.

По мнению Донцовой, черта, которая объединяет всех людей, справившихся с онкологией, — это жизнелюбие и оптимизм. Таким людям, утверждает Донцова, проще выздоравливать.