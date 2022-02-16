Психолог Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала главную проблему детей-вундеркиндов.

— Наша жизнь — это не только знания, но и взаимодействие с обществом, поэтому основная проблема детей-вундеркиндов в том, что общество их не принимает, а если их не принимает общество в детском возрасте, то, достигнув более старшего возраста, они сталкиваются с дезадаптацией, они понимают, что не так успешны, ими восхищаются родители, но почему-то вокруг ими не так сильно восхищены, — пояснила она в комментарии ФАН.

Кроме того, после громких успехов за время обучения в школе многие дети не достигают серьезных высот в дальнейшем, что накладывает серьезный отпечаток на их жизни.

Также случается, что окружающие восхищаются талантом человека, не обесценивают его заслуги. А бывает, что признание приходит только посмертно, а люди зачастую жизнь свою теряют на достижение больших целей.

До этого психолог рассказала, можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад. Она отметила, что многие родители беспокоятся, что без детского сада могут возникнуть проблемы с социализацией ребенка. Но для этого вполне достаточно прогулок на детских площадках.