Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили против главы сети МФЦ в Коми по подозрению в растрате

Елена Самойлова

Происшествия
Уголовное дело возбудили против главы сети МФЦ в Коми по подозрению в растрате
Фото: АГН Москва

Главу госучреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», которое управляет сетью МФЦ в регионе, Наталью Жегунову заподозрили в присвоении и растрате средств под видом премиальных выплат. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 16 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

Там уточнили, что уголовное дело в отношении чиновницы возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

По информации ФСБ, в декабре 2020 года подозреваемая, используя свое служебное положение, присвоила крупную сумму, выделенную работникам МФЦ, под видом премиальных выплат.

В силовом ведомстве не уточнили, задержана ли руководитель госучреждения, отметив, что «проводятся следственные действия», передает агентство.

24 января появились подробности по еще одному делу о растрате. Суд не удовлетворил ходатайство адвоката экс-замглавы ФСИН Коршунова об освобождении.

Читайте также:
растрата Регионы МФЦ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте