Уголовное дело возбудили против главы сети МФЦ в Коми по подозрению в растрате

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Главу госучреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», которое управляет сетью МФЦ в регионе, Наталью Жегунову заподозрили в присвоении и растрате средств под видом премиальных выплат. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 16 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике.

Там уточнили, что уголовное дело в отношении чиновницы возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

По информации ФСБ, в декабре 2020 года подозреваемая, используя свое служебное положение, присвоила крупную сумму, выделенную работникам МФЦ, под видом премиальных выплат.

В силовом ведомстве не уточнили, задержана ли руководитель госучреждения, отметив, что «проводятся следственные действия», передает агентство.

24 января появились подробности по еще одному делу о растрате. Суд не удовлетворил ходатайство адвоката экс-замглавы ФСИН Коршунова об освобождении.