Легкомоторный самолет компании S7 упал в Подмосковье
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Тарбеево Карта всех событий
Легкомоторный самолет «Вильга-2000» авиакомпании «S7Аэро» упал во время выполнения тренировочного полета в Торбеево Сергиево-Посадского района в Московской области. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.
— После посадки самолет опрокинулся, перевернувшись на бок, — сообщил источник РЕН ТВ.
По предварительным данным, пострадавших в результате крушения нет. На борту самолета находился только пилот.
В середине января легкомоторный самолет разбился на аэродроме около села Старобелокуриха на Алтае. В результате инцидента пострадали два человека.