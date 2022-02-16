Легкомоторный самолет компании S7 упал в Подмосковье

Фото: Telegram / rentv_news

Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Тарбеево Карта всех событий

Легкомоторный самолет «Вильга-2000» авиакомпании «S7Аэро» упал во время выполнения тренировочного полета в Торбеево Сергиево-Посадского района в Московской области. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

— После посадки самолет опрокинулся, перевернувшись на бок, — сообщил источник РЕН ТВ.

Видео: Telegram / rentv_news

По предварительным данным, пострадавших в результате крушения нет. На борту самолета находился только пилот.

В середине января легкомоторный самолет разбился на аэродроме около села Старобелокуриха на Алтае. В результате инцидента пострадали два человека.