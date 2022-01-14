Легкомоторный самолет разбился в Алтайском крае

Фото: МЧС России / Главное управление по Алтайскому краю

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме около села Старобелокуриха под Алтаем. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

По предварительным данным ведомства, в инциденте пострадали два человека.

— На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу города Белокурихи, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте крушения работают пожарные и спасатели из отряда МЧС РФ по краю.

Фото: МЧС России / Главное управление по Алтайскому краю

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. После сообщений об аварийной посадке к месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь. 28 декабря спасатели обнаружили вертолет. Он находился возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle жестко приземлился в Елизовском районе Камчатского края. В момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок. На борту находился один член экипажа, он не пострадал.