Бузова высмеяла попытки Тарасова обрести популярность в Сети

Фото: Instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла попытки бывшего мужа, игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова стать популярным блогером.

— Оказалось, что «личное уже очень публичное». Как говорится, охваты сами себя не поднимут, — съязвила артистка в адрес экс-супруга.

Певица поиронизировала над превращением Тарасова из футболиста в блогера. По ее мнению, спортсмен пошел на это, чтобы обеспечивать свою семью и многочисленных родственников.

Бузова уточнила, что в поведении бывшего мужа появились некоторые «странности», так как раньше он не вел соцсети и не выставлял свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

Она добавила, что после развода Тарасов никогда не упоминал о ней, сейчас же футболист при любом случае высказывается о Бузовой, передает ФАН со ссылкой на Instagram певицы.

До этого Бузова заявила о желании написать книгу для своих будущих детей и добавила, что уже предпринимает попытки осуществить свою мечту. За время участия в проекте «Дом-2» телеведущая выпустила четыре произведения.