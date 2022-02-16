Бузова заявила о желании написать книгу для своих детей

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова хочет написать книгу для своих будущих детей. Об этом она заявила в сторис в Instagram.

Звезда решила ответить на вопросы своих подписчиков, когда один из фанатов решил задать вопрос о том, будет ли телеведущая продолжать писать книги — Бузова за время участия в проекте «Дом-2» написала четыре произведения.

Певица сообщила, что хочет и уже делает первые шаги в этом направлении: сейчас она набрасывает идеи. Но сокровенная мечта исполнительницы — написать книгу для своих детей.

— А вообще хочу чуть позже написать детскую книгу, чтобы было что читать своим деткам перед сном. Детская литература меня всегда завораживала! — уточнила Бузова в сторис в Instagram.

В День всех влюбленных, 14 февраля, все уделяют особое внимание своим вторым половинкам. Люди публикуют в социальных сетях радостные и счастливые поздравления для своих возлюбленных. Но певица и телеведущая Ольга Бузова не может в этот день похвастаться букетами или подарками перед своими подписчиками. Зато она сама объяснила им причину своего одиночества.