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«Я настолько дорогой подарок»: Бузова рассказала, почему отмечает 14 февраля одна

Евгений Белоусов

Общество
«Я настолько дорогой подарок»: Бузова рассказала, почему отмечает 14 февраля одна
Фото: instagram/buzova86

В День всех влюбленных, 14 февраля, все уделяют особое внимание своим вторым половинкам. Люди публикуют в социальных сетях радостные и счастливые поздравления для своих возлюбленных. Но певица и телеведущая Ольга Бузова не может в этот день похвастаться букетами или подарками перед своими подписчиками. Зато она сама объяснила им причину своего одиночества.

— День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить такой подарок, — заявила певица у себя в Instagram.

Вот только большинство подписчиков Бузовой скептически отнеслись к такому оправданию и не поверили напускной браваде певицы.

«Такая чушь»; «Как мы себя любим»; «Вот так и до старости доживешь одна, потому что дорогая»; «Чересчур высокомерная и самовлюбленная. И не в мужиках дело, а все в тебе», — охладили пыл певицы комментаторы.

Но нашлись и те, кто одобрил самооценку Бузовой и поддержал ее.

«Оля, будь счастлива»; «Самооценка — уровень Бога. Верно, так и надо »; «Так нужно всем девочкам себя любить», — откликнулись поклонники артистки.

До этого мать Ольги Бузовой рассказала о личной жизни своей дочери. По словам родительницы, певице очень повезло: она способна влюбляться и всегда быть честной с собой: если разлюбила, то развелась.

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