Кулеба запросил проведение срочного заседания ОБСЕ из-за России

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Глава МИД Украины потребовал проведения совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ из-за действий России.

— Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина требует совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов, — написал министр.

Киев, по его словам, намерен использовать инструменты организации для разрядки напряженности. Украине необходимы прозрачность и факты, а не заявления о завершении учений, отметил Кулеба в Twitter.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.