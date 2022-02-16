Часы стоимостью более полумиллиона рублей украли у жителя столицы

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Россия, Москва, Малая Сухаревская площадь Карта всех событий

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о пропаже часов «Ролекс». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ОМВД России по Мещанскому району.

Там уточнили, что молодой человек обнаружил пропажу еще в ноябре прошлого года, однако по невыясненным причинам обратился в полицию только 15 февраля.

По словам заявителя, стоимость часов оценивается в 520 тысяч рублей.

В ноябре сообщалось, что из квартиры предпринимателя в центре столицы похитили наручные часы стоимостью 7,5 тысячи евро. В полицию обратился бизнесмен, проживающий в квартире на Остоженке. Он рассказал, что отсутствовал дома около недели, а когда вернулся — обнаружил, что пропали швейцарские часы, лежавшие на тумбочке.