Наручные часы за 7,5 тысячи евро украли из квартиры московского бизнесмена

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Россия, Москва, улица Остоженка, 5 Карта всех событий

В центре столицы из квартиры предпринимателя похитили банковские карты и дорогостоящие наручные часы. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился бизнесмен, проживающий в квартире на улице Остоженке. Он рассказал, что отсутствовал дома около недели, а когда вернулся — обнаружил, что с его тумбочки пропали швейцарские часы стоимостью 7,5 тысячи евро. Кроме того, из квартиры также «исчезли» его банковские карты.

Во время осмотра места предполагаемого преступления полицейские не обнаружили следы взлома дверей и окон.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что в столичном районе Теплый Стан предприниматель стал жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан. На мужчину напали четверо неизвестных, как только он зашел в здание. Они несколько раз ударили его по голове тяжелым предметом, а затем похитили сумку, в которой находились 1,5 миллиона рублей.