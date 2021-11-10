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Неизвестные избили бизнесмена и похитили у него 1,5 миллиона рублей в Теплом Стане

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестные избили бизнесмена и похитили у него 1,5 миллиона рублей в Теплом Стане
Фото: Pixabay / Fleimax
Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 3к1 Карта всех событий

В столичном районе Теплый Стан предприниматель стал жертвой разбойного нападения. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан. На мужчину напали четверо неизвестных, как только он зашел в здание. Они несколько раз ударили его по голове тяжелым предметом, а затем похитили сумку и скрылись с места происшествия.

По словам потерпевшего, в сумке находились 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось о краже, которая произошла 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних вод и ушел по своим делам. Однако, вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропал ноутбук и наличные деньги — 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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