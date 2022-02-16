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Гинцбург раскрыл подробности о новой вакцине от коронавируса

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург раскрыл подробности о новой вакцине от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцина от коронавируса с вирусоподобными частицами может появиться в гражданском обороте к осени. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 16 февраля.

— Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

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