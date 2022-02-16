Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвала процент женщин, жалующихся на выпадение волос после COVID-19

Лала Манушакян

Общество
Врач назвала процент женщин, жалующихся на выпадение волос после COVID-19
Фото: Pexels

Доктор медицинских наук, профессор РАН Ольга Тамразова рассказала, что 78 процентов женщин, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от выпадения волос. Об этом она заявила на общем собрании профессоров медкорпуса РАН.

— Алопеция постковидная выявляется в 28 процентах случаев. Она, конечно, наиболее актуальна для женщин. 78 процентов среди обращений — это обращения от женщин, — рассказала Тамразова.

Она объяснила, что причиной гнездной или очаговой алопеции является аутоиммунное заболевание, а потом уже она возникает как следствие перенесенного COVID-19.

— Стоит вопрос: провоцирует ли COVID-19 аутоиммунные заболевания, в том числе гнездную алопецию. Исследователи наблюдают незначительный рост гнездной алопеции, при этом связывают его не столько с какими-то аутоиммунными факторами, — цитирует профессора агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в большей степени алопеция вызвана стрессом и прекращением лечебного курса.

Ранее ученые из Таиланда обнаружили новое средство против облысения. Они установили, что авиценния морская, которая является одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, способствующее остановке выпадения волос.

Читайте также:
облысение Женщины Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте