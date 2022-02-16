Врач назвала процент женщин, жалующихся на выпадение волос после COVID-19

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Доктор медицинских наук, профессор РАН Ольга Тамразова рассказала, что 78 процентов женщин, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от выпадения волос. Об этом она заявила на общем собрании профессоров медкорпуса РАН.

— Алопеция постковидная выявляется в 28 процентах случаев. Она, конечно, наиболее актуальна для женщин. 78 процентов среди обращений — это обращения от женщин, — рассказала Тамразова.

Она объяснила, что причиной гнездной или очаговой алопеции является аутоиммунное заболевание, а потом уже она возникает как следствие перенесенного COVID-19.

— Стоит вопрос: провоцирует ли COVID-19 аутоиммунные заболевания, в том числе гнездную алопецию. Исследователи наблюдают незначительный рост гнездной алопеции, при этом связывают его не столько с какими-то аутоиммунными факторами, — цитирует профессора агентство городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в большей степени алопеция вызвана стрессом и прекращением лечебного курса.

Ранее ученые из Таиланда обнаружили новое средство против облысения. Они установили, что авиценния морская, которая является одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, способствующее остановке выпадения волос.