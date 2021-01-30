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Ученые обнаружили новое средство против облысения
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили новое средство против облысения

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Тайланда обнаружили новое средство против облысения.

Исследование проводилось с участием 50 человек, которые страдали распространенной формой облысения — андрогенной алопецией. Специалисты установили, что авиценния морская, которая является одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, способствующее остановке выпадения волос.

Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. В результате выяснилось, что авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту волос.

— Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос, — пояснил профессор Университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.

Он отметил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, которые образуются химически синтезированными элементами. Ученый добавил, что такие средства имеют много побочных эффектов, а экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов, сообщается в издании Daily Mail.

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